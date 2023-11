Debatte zu Kinderarmut im Landtag: „Tragen alle Verantwortung“

Die Debatte – in der sich neben Mitgliedern des Landtags und der Landesregierung auch Abgeordnete zum Europäischen Parlament zu Wort meldeten – drehte sich in erster Linie um die Bekämpfung von Armut und Sicherstellung bester Lebensbedingungen für alle Kinder. „Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Auto nach Wien. Auf jedem Kilometer stehen 1.100 Kinder, die armutsgefährdet sind“, verdeutlichte LHStv.in Gaby Schaunig (ÖVP).

©LPD Kärnten/Varch LHStv.in Gaby Schaunig (ÖVP)

Schaunig: „Wir alle tragen Verantwortung“

Die Bekämpfung der Kinderarmut sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: „Wir alle tragen Verantwortung. Als Privatpersonen, als Politikerinnen und Politiker und als Mitglieder der Gesellschaft.“ Österreich habe grundsätzlich ein gutes Sozialsystem gehabt, das allerdings den geänderten Verhältnissen nicht mehr entspreche. „Ein gravierender Einschnitt war die Abschaffung der bedarfsorientierten Mindestsicherung durch die Bundesregierung. Insbesondere Familien mit Kindern waren und sind davon negativ betroffen“, erklärt Schaunig.

Land steht mit Sozialorganisationen im Dialog

Vielfach seien es Alleinerziehende, die trotz Erwerbsarbeit und bester Sorge für ihre Kinder finanziell nicht mehr über die Runden kommen. „Das sind Menschen, die hart arbeiten und dennoch in sozialer Ungleichheit leben!“, so Schaunig. Den Kindern in diesen Familien würden die Chancen auf das Ausleben ihrer Talente, auf die Entwicklung ihrer Potenziale verwehrt. Die Kärntner Landesregierung sei mit allen Landtagsparteien und Sozialorganisationen im Dialog, mit dem Ziel, Armut effektiv zu bekämpfen, denn, so Schaunig: „Armut ist keine Eigenschaft, sondern entsteht aus struktureller Ungleichheit, die mit Geld effektiv bekämpft werden kann.“