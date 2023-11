Eishockey-Nationalteam gastiert bald in Klagenfurt

Von 11. bis 15. Dezember 2023 zieht Headcoach Roger Bader seine Auswahl in Klagenfurt zusammen. Wie schon im Vorjahr nutzt man den Dezember-Break für Testspiele auf heimischem Boden. Mit Polen hat man den Aufsteiger in die Top-Division zu Gast, Ungarn und Italien stehen aktuell in der Division IA, kämpfen 2024 um die Rückkehr unter die Top 16.

Viernationen-Turnier

Das Viernationen-Turnier wird im Modus Semifinale-Finale gespielt. Österreich trifft in seinem ersten Spiel am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023, um 19 Uhr auf Ungarn. Am Freitag geht es dann um 17 Uhr entweder gegen Italien oder Polen. Für den Österreich-Cup bietet der ÖEHV eine einmalige Aktion an: Kinder unter 14 Jahren erhalten gratis Eintritt. Tickets sind ab sofort erhältlich.