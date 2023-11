Arbeiten sorgen für Sperren und Verkehrsbehinderungen in Villach

Die diesjährige Wintersportbörse der Arbeiterkammer Kärnten erfordert Verkehrsbeschränkungen in der Kasernengasse bei der Hauptfeuerwache – und zwar am 17. und 18. November jeweils von 9 bis 19 Uhr sowie am 19. November 2023 von 9 bis 17 Uhr.

Im Kreuzungsbereich Kasernengasse / Seebacher Allee ist das Einfahren in die Kasernengasse verboten.

Entlang der Kasernengasse wird Richtung Seebacher Allee bis zum Kreuzungsbereich Kasernengasse / Seebacher Allee eine Einbahnregelung hergestellt. Die Umleitungsstrecke wird vor Ort kundgemacht.