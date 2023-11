Auto in E-Biker gekracht – dieser will nicht mit der Rettung mit

In Villach

Heute Nachmittag, am 17. November gegen 15.18 Uhr, ist eine 63-jährige Frau aus Landskron mit ihrem Auto aus der Ausfahrt eines Geschäfts in Villach gefahren. Zur selben Zeit ist ein 27-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Geh- und Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren. Auf Höhe der Ausfahrt kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der E-Biker zu Sturz kam. Er hat sich verletzt, lehnte es aber ab, mit der Rettung mitzufahren. An beiden Fahrzeugen ist leichter Sachschaden entstanden.