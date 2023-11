Einbruchserie in Kärnten: Hunderte Kilo Speck gestohlen

Bisher noch unbekannte Täter sind in der Nacht von 16. auf 17. November in ein Lokal in Wolfsberg eingebrochen und haben die dortigen Räumlichkeiten durchsucht. Insgesamt wurden knapp zehn Zigarettenpackungen gestohlen. Vermutlich die selben Täter sind in derselben Nacht in einen Fleischabholmarkt in Wolfsberg eingebrochen. Dort klauten sie mehrere hundert Kilo vakuumierten Speck, mehrere Zehn-Liter-Kanister mit Sonnenblumenöl und mehrere Messer. Der Schaden geht in die Tausende.

Zwei teure E-Bikes gestohlen

Ein weiterer Einbruch hat sich von 16. auf 17. November im Bezirk Klagenfurt-Land ereignet. Dort wurde in ein Kellerabteil eines Wohnhauses eingebrochen. Aus diesem wurden dann zwei E-Bikes im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen.