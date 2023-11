Kärntnerin führte Aktualisierung durch und verlor vierstelligen Betrag

Eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen tätigte am 15. November 2023 mehrere Online-Überweisungen. Im Zuge dessen wurde sie aufgefordert, das TAN-Verfahren zu aktualisieren. Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen war, beendete sie das Programm. Erst am nächsten Tag bemerkte sie, dass ein unbekannter Täter in der Nacht sieben Abbuchungen von ihrem Konto tätigte. „Die Frau erlitt einen Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrages“, heißt es seitens der Polizei. Das Konto wurde sofort gesperrt.