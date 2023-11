Ausweichmanöver hatte tödliche Folgen: Wiener starb bei schwerem Unfall

Eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist am 17. November kurz vor 8 Uhr mit ihrem Auto auf der Trumauer Straße in Traiskirchen gefahren und wollte links in eine Einfahrt abbiegen. Ein 58-jähriger Wiener dürfte das abbiegende Auto jedoch zu spät bemerkt haben und ist in den Gegenverkehr ausgewichen. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 47-jähriger Wiener entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Zwei weitere Verletzte

Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 47-Jährigen quer gestellt und krachte in das Auto eines 27-jährigen Wieners, der hinter ihm gefahren war. Der 58-jährige Wiener erlitt bei dem Unfall jedenfalls tödliche Verletzungen – er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 47-Jährige musste ins Landesklinikum Baden gebracht werden, der 27-Jährige wurde nur leicht verletzt und hat keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen.