Gewalteskalation: Mann (33) klopft an Tür – dann wird er verprügelt

Gestern Abend, am 16. November gegen 21.12 Uhr, klopfte ein 33-jähriger Mann aus dem Burgenland an der Zimmertür eines 43-jährigen Polen in einem Klagenfurter Gasthaus. Der Burgenländer war betrunken. Der Pole öffnete ihm die Tür, begann aber sofort mit Füßen auf den 33-Jährigen einzutreten und ihn mit einem Stanleymesser zu verletzen, berichtet die Polizei. Dabei wurde der Burgenländer unbestimmten Grades verletzt. „Die Umstände der Tat sind bis dato nicht nachvollziehbar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen“, so die Polizei abschließend.