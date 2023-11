„Frau Holle“ zu Besuch: Am Samstag schneit es bis auf 600 Meter runter

Unergiebige Regen- oder Schneeregenschauer werden in Österreich vor allem in den Nordstaulagen niedergehen. „Die Schneefallgrenze liegt dabei vor allem im Norden und Osten noch zwischen 600 und 900m, steigt aber im Westen bereits wieder deutlich an. Zeitweise sonnig ist es besonders im Flachland, im Süden scheint die Sonne auch länger“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Lebhaft bis kräftiger Wind

Vor allem in der Osthälfte Österreichs bläst der Wind teilweise recht lebhaft bis kräftig aus Nordwest. Während die Temperaturen in der Früh noch bei minus 4 bis plus 4 Grad liegen, steigt es im Tagesverlauf auf 4 bis 11 Grad an.