Ganztags wechselhaft: Wo es in der Steiermark am Samstag schneien wird

Vor allem nördlich des Alpenhauptkamms bringt der Samstag in der Steiermark ganztags wechselhaftes Wetter. „Zeitweise lockert es zwar auf, immer wieder muss aber mit Schnee- oder Schneeregenschauern gerechnet werden. Größere Neuschneemengen zeichnen sich aber auch in den Bergen nicht mehr ab“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Unangenehmer, kalter Wind

Weiter im Süden des Landes ist es aufgelockert, teilweise könnte es sogar gering bewölkt sein. Es dürfte dort jedenfalls den ganzen Tag trocken bleiben. Dennoch weht ein unangenehmer, kalter und in exponierten Lagen auch kräftiger Wind aus Nordwest bis Nord. Nachdem es in der Früh zwischen minus 3 und plus 1 Grad hat, werden die Temperaturen auf 4 in Bad Mitterndorf bis hinauf zu 10 Grad im Südosten ansteigen.