Machtdemonstration in Ungarn: KAC gewinnt mit 7:1

Veröffentlicht am 17. November 2023, 21:50 / ©Soós Attila

Mit einer sensationellen Leistung hat der KAC heute Abend in Fehérvár vollends überzeugen können. Bereits nach etwas mehr als zehn Minuten führten die Klagenfurter dank eines Doppelpacks von Hochegger mit 2:0. Und die Partie hatte im ersten Drittel alles, was man sich vorstellen kann – eine Schlägerei und den Anschlusstreffer der Ungarn inklusive. Im zweiten Drittel zog der KAC dann dank Treffer von Fraser und Herburger auf 4:1 davon.

Drei Treffer in vier Minuten

Dieses Ergebnis ließ man sich auch nicht mehr aus der Hand nehmen. Im Gegenteil: Noch einmal Herburger, Unterweger und Kraus sorgten am Ende des Tages in nur vier Minuten für ein äußerst klares Ergebnis und rundeten die KAC-Machtdemonstration beim Gegner in Ungarn ab.