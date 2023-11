Turbulente Partie mit 9 Treffern: VSV muss sich knapp geschlagen geben

Der VSV war heute in Bozen zu Gast und Eishockey-Fans erlebten ein unterhaltsames Spiel und viele Tore – auf beiden Seiten. Bereits nach zwei Minuten ging der VSV dank Kulda in Führung, diese hielt aber nur wenige Sekunden, ehe Frigo ausgleichen konnte. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Pause. Im zweiten Drittel waren es erneut die Villacher, die in Führung gingen. Der Torschütze: Wetzl. Diesmal hielt die Führung etwas länger, sieben Minuten später war aber auch sie Geschichte, als Miceli für die Bozener ausglich.

Verlängerung musste für Entscheidung sorgen

Im dritten Drittel sollten dann so richtig viele Tore fallen. Erst ging der VSV ein drittes Mal in Führung, nur fünf Minuten später hieß es aber plötzlich 4:3 für die Heimmannschaft aus Südtirol. Doch die Villacher ließen sich damit nicht einfach abspeisen und konnten in der 57. Minute ausgleichen und sich somit in die Verlängerung retten. In dieser hatte der HC Bozen das bessere Ende für sich.