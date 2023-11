Talentcenter Bozen eröffnet: Steirische Erfolgsstory wird international

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2016 hat das Talentcenter der WKO Steiermark neue Maßstäbe gesetzt. Mehr als 36.000 Jugendliche haben hier schon einen individuellen Talentreport erhalten, dieser bietet Orientierung und Hilfe bei der schwierigen Wahl der Ausbildung und des Berufs. Entwickelt wurde das Programm in Kooperation mit der Karl-Franzens-Universität auf höchstem wissenschaftlichem Niveau. Und dieses überzeugt auch international: 2019 wurde das Talentcenter beim „International Chamber of Commerce“ Kongress in Brasilien als „Best education and training project“ ausgezeichnet.

Ein Talentcenter nach steirischem Vorbild

Nun erfolgt der nächste Expansionsschritt. Im Rahmen einer Kooperation mit der Handelskammer Bozen wurde das bestehende Talentcenter in Graz weiterentwickelt und ein Talentcenter, nach steirischem Vorbild, in Bozen errichtet. Auch die Uni Graz und ihr Bozener Pendant, die Freie Universität Bozen, waren und sind Partner der beiden Talentcenter, womit die wissenschaftliche Objektivität gewährleistet wird und auf neuesten Stand der Wissenschaft gebracht wurde. Diese Kooperation hatte bei der Eröffnung des neuen Talentcenters in Bozen – im Beisein des Präsidenten der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, sowie der südtiroler Landesräte Daniel Alfreider, Philipp Achammer und Giuliano Vettorato sowie von WKO Steiermark Karl-Heinz Dernoscheg und WIFI Institutsleiter Martin Neubauer – seinen nächsten Höhepunkt. „Diese Kooperation ist nicht nur ein großer Sprung für die Jugendlichen in Südtirol. Besonders die steirischen Jugendlichen profitieren vom weiterentwickelten Testverfahren und können so noch zielgerichteter in ihre berufliche Zukunft starten“, erklärt Dernoscheg. Auch in Südtirol ist man stolz auf diese Einrichtung, betont Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen: „Die Umsetzung des Talentcenters Bozen basiert auf dem bewährten Modell des Talentcenters in Graz. Die Realisierung dieser neuen Einrichtung wurde erst durch den intensiven Wissensaustausch und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern möglich.“

70 Prozent der steirischen Jugendlichen erhalten einen Talentreport

Dass der Besuch des Talentcenters, welcher übriges auch von der steirischen Bildungsdirektion empfohlen wird, auch bei den steirischen Schulen für wichtig erachtet wird, beweist der weiterhin ungebrochene „Run“ auf den Talentcheck: „Täglich testen wir knapp zwei Schulklassen, das bedeutet wir haben im aktuellen Schuljahr 2023/24 bereits mehr als 7300 Anmeldungen. Auch für 2025 gibt es bereits mehr als tausend fixe Buchungen. Knapp 70 Prozent der steirischen Schülerinnen und Schüler kommen bereits ins Talentcenter in Graz“, freuen sich Neubauer und das Team des Talentcenters in Graz. DerTalentcheck kann unter talentcenter.at gebucht werden.