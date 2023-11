Kinder bei Böller-Explosion verletzt: Werkzeugkiste gesprengt

Gegen 17.30 Uhr hielten sich die beiden Buben am vergangenen Dienstag, 14. November 2023, im Garten eines Einfamilienhauses auf, um dort gemeinsam zu spielen. Dabei war der Zehnjährige beim Elfjährigen zu Besuch gewesen, während sich die Eltern im Haus aufhielten. In der Folge entschlossen sich die beiden Kinder dazu, eine Plastik-Werkzeugkiste im Garten mit einem pyrotechnischen Gegenstand zu sprengen. Als sie den Böller in der Folge zündeten, explodierte die Kiste. Dabei wurden beide Buben durch umherfliegende Plastiksplitter am Körper sowie teils im Gesicht verletzt. Als die Erziehungsberechtigen dies merkten, alarmierten sie die Rettungskräfte. Die Kinder wurden in Folge vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie des LKH Graz verbracht. Beide Buben dürften lediglich leichte Verletzungen davon getragen haben.

Böller von Onkel bekommen

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte der Elfjährige die Böller von seinem Onkel (44) und im Wissen der Erziehungsberechtigten erhalten haben. Dies soll auch in der Vergangenheit bereits mehrmals vorgekommen sein. Der 44-Jährige ist im Besitz eines Pyrotechnikausweises und hantiert regelmäßig mit pyrotechnischen Gegenständen. Um welchen Böller es sich in diesem Fall genau gehandelt hat und woher dieser bezogen wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich jedoch um Pyrotechnik ohne jegliche (CE-)Kennzeichnung oder sonstige Informationen im Sinne des Pyrotechnikgesetzes gehandelt haben. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 44-Jährige wenig einsichtig.

Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung

Gegen den 44-Jährigen laufen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzungen sowie der Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz. Auch hinsichtlich der Verantwortung der offenbar mitwissenden Eltern werden Ermittlungen geführt. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Graz sowie die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg.