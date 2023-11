Klagenfurter Schulgebäude wurde um vier Millionen Euro saniert

Am Foto: Vizebürgermeister Philipp Liesnig und Stadtrat Max Habenicht mit einigen Schülern und Direktorin Marlene Messner.

VS Hörtendorf:

Veröffentlicht am 18. November 2023, 12:01 / ©StadtKommunikation / Kulmer

Über 50 Jahre alt ist das Schulgebäude der VS 21 Hörtendorf. Nach einer aufwändigen Generalsanierung erstrahlt die städtische Volksschule nun in neuem Glanz. Die Sanierungsarbeiten konnten innerhalb des vergangenen Schuljahres abgeschlossen werden. Die Schüler siedelten während dieser Zeit in die Mittelschule 11 nach Annabichl.

Vom neuen Turnsaal bis zur digitalen Schultafel

Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) und Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) besichtigten kürzlich das rundum erneuerte Schulgebäude. Liesnig: „Der Schulstandort Hörtendorf ist zu einem Paradebeispiel für innovative, moderne Bildungsinfrastruktur geworden. Ich danke allen – vor allem den Pädagoginnen – dass sie die Sanierung samt aufwändigem Umzug etc. mitgetragen haben.“ Helle, freundliche Klassenräume mit digitalen Schultafeln, neuer Turnsaal, grunderneuerte sanitäre Einrichtungen sind entstanden, weiters wurde die Schule barrierefrei sowie und sicherheits-, haushalts-, brand- und energietechnisch auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Vier Millionen Euro investiert

„Die Generalsanierung wurde erfolgreich und im Sinne der Umweltfreundlichkeit optimal umgesetzt“, betont auch Stadtrat Habenicht. Insgesamt wurden mehr als vier Millionen Euro investiert. Das Bauvorhaben wurde außerdem in das Förderprogramm des Schulbaufonds aufgenommen und mit etwa 1,8 Millionen Euro gefördert. Zusätzlich konnte die Landeshauptstadt Klagenfurt Fördermittel des KIP 2020 in Höhe von 719.000 Euro lukrieren. Bei der Umsetzung wurden Betriebe aus der Region engagiert. Schulleiterin Marlene Messner, ihr Lehrer- und Mitarbeiterteam sowie die derzeit 64 Kinder in den vier Klassen sind mit den neuen Schulräumlichkeiten jedenfalls höchst zufrieden. Für das kommende Schuljahr wird mit zahlreichen neuen Anmeldungen gerechnet.