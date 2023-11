Falscher Polizist schlägt Seniorin ins Gesicht und flüchtet mit Beute

• Beenden Sie das Telefonat!

• Die Polizei übernimmt und bewahrt grundsätzlich kein Bargeld oder Wertgegenstände für Sie auf!

• Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anrufer Sie nach Wertgegenständen, Bargeld oder Kontoguthaben anspricht. Beenden Sie in diesem Fall sofort das Gespräch!

Wie schütze ich meine älteren Verwandten?

• Klären Sie Ihre Verwandten über diese Betrugsform auf.

• Reden Sie in Ihrem engsten Verwandtenkreis über diese Vorgehensweise.

• Legen Sie für Ihre Angehörigen auch alternative Ansprechpartnerinnen und -partner für die Kontaktaufnahme fest, falls Sie einmal nicht sofort erreichbar sind.

Was mache ich im Schadensfall?

• Sobald Sie merken, dass die oder der Anrufende Geld von Ihnen verlangt, brechen Sie das Gespräch ab!

• Notieren Sie sich die Nummer der Anruferin oder des Anrufers.

• Wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.