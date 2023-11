Dringend weitere Pflegefamilien in Kärnten gesucht

„Im Kärntner Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz sind zweimal jährlich Schulungen verankert, um Pflegeeltern bei der Bewältigung dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen“, berichtet Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Eine solche fand am heutigen Samstag statt. Rund 160 Pflegeeltern und zirka 70 Pflegekinder nahmen daran teil. Als Hauptthema des Fortbildungstages wurde diesmal „Gefahren im Internet“ gewählt. Miriam Wellik, im Landeskriminalamt Kärnten für Prävention zuständig, ging auf den Umgang mit digitalen Medien und Themen wie Grooming, Sexting oder Fake-E-Mails ein.

©Büro LR.in Schaar Miriam Wellik ist im Landeskriminalamt Kärnten für Prävention zuständig.

Dringend Pflegefamilien gesucht

In Kärnten gibt es derzeit 225 Pflegefamilien, die Kindern in Not ein zweites Zuhause geben. 274 Pflegekinder werden aktuell begleitet und erhalten die notwendige Zuwendung und Stabilität, die sie benötigen. „In Kärnten suchen wir dringend laufend weitere Pflegefamilien, die einem oder mehreren Kindern einen Platz in ihrer Familie geben. Denn für Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihrer leiblichen Familie leben können, besonders für Säuglinge und Kleinkinder, bedeutet die Aufnahme in eine Pflegefamilie eine große Chance, in familiärer Geborgenheit aufwachsen zu können“, weiß Schaar.

Bereichernde Aufgabe

Gesucht werden Menschen mit oder ohne eigenen Kindern, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und sich vorstellen können, diese herausfordernde wie auch bereichernde Aufgabe zu übernehmen. Unterstützt werden die Pflegefamilien abseits der vorgeschriebenen Fortbildungen durch Sozialarbeiter der Kärntner Jugendämter sowie durch den Pflegeelterndienst, angesiedelt im SOS-Kinderdorf Moosburg, der auch eine engmaschige psychologische Begleitung garantiert.