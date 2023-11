Dreifachsieg für Österreich bei Weltcup-Slalom in Gurgl

Veröffentlicht am 18. November 2023, 15:30 / ©wikimedia

Was für ein Rennen! Die ÖSV-Asse glänzten beim heutigen Weltcup-Slalom in Gurgl, Tirol. Platz eins, zwei und drei wurde von Österreichern besetzt. Der schnellste heute war der Tiroler Manuel Feller mit einer Zeit von 1:47, 23 Hundertstelsekunden schneller als der Kärntner Marco Schwarz. Der dritte Podestplatz ging heute an den Vorarlberger Michael Matt.

Rennen unterbrochen

Ganz reibungslos ging das heutige Slalom-Rennen nicht über die Bühne: Nach dem Lauf von ÖSV-Ass Marco Schwarz sorgten die Aktivisten für eine Unterbrechung des Rennens. Die Mitglieder der „Letzten Generation“ stürmten den Zielraum und verstreuten überall orangefarbiges Pulver. Die Unterbrechung dauerte an einige Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2023 um 15:57 Uhr aktualisiert