Weihnachtszauber in Graz: Adventmarkt eröffnet heute

Der Advent in Graz ist als die 5. Jahreszeit bekannt, in der die gesamte Stadt in einem festlichen Glanz erstrahlt und sich von ihrer schönsten und vielfältigsten Seite zeigt. Als „GenussHauptstadt“ lädt Graz dazu ein, die Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen.

Weihnachtsmärkte bis 24. Dezember geöffnet

Vom „Adventmarkt am Mehlplatz“ bis zum „Christkindlmarkt am Hauptplatz“ sowie zahlreichen anderen Märkten wie dem „Wonderlend am Mariahilferplatz“ oder dem „Buntes aus aller Welt“ am Tummelplatz wird die Vielfalt und festliche Stimmung der Vorweihnachtszeit in Graz erlebbar.

„Grazer Winterzauber“ auf 2500 m²

Auch für die Sportler gibt es tolle Möglichkeiten: Die Grazer Winterwelt bietet ein Eislaufvergnügen für Jung und Alt. Auf 2.500 m² bietet die „Grazer Winterwelt“ Eislaufspaß und eine Winter-Genusswelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2023 um 16:08 Uhr aktualisiert