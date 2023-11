Es weihnachtet in Klagenfurt: Christkindlmarkt eröffnet heute

Weihnachten ist bekanntlich ja die schönste Zeit des Jahres. Adventmärkte, duftender Punsch und viele Köstlichkeiten sorgen rund um die Weihnachtszeit für eine verzaubernde Atmosphäre in den Städten.

Christkindlmarkt eröffnet heute

In Klagenfurt wird am heutigen Samstag, dem 18. November, um 18 Uhr der Christkindlmarkt eröffnet. Schon ab 16.30 Uhr wird der „Sound of Church – Gospelchor“ am Neuen Platz für eine festliche Stimmung sorgen. Ab heute lädt der Christkindlmarkt am Neuen Platz also wieder täglich zum Bummeln ein. Geöffnet haben die Hütten ab 10 bis 20 Uhr, die Gastronomie bis 23 Uhr. Das gesamte Programm des Christkindlmarktes findest du hier.

Funkelnder Christbaum am Wörthersee

Aber auch am Wörthersee weihnachtet es: Am Freitag, dem 17. November, wurde der schwimmende Christbaum von der Klagenfurter Berufsfeuerwehr aufgebaut. Mit seinen funkelnden Lichtern wird er in den Abendstunden die Ostbucht wieder erhellen.