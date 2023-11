Alko-Lenker auf Flucht: Festnahme nach Drohungen gegenüber Polizisten

Veröffentlicht am 18. November 2023, 20:04 / ©5 Minuten

Gegen 13.15 Uhr wurde eine Suche nach einem flüchtigen Fahrer eingeleitet, nachdem dieser in Übelbach einen Unfall mit Sachschaden verursacht hatte und daraufhin geflohen war. Mehrere Streifenwagen aus dem Bezirk Graz-Umgebung beteiligten sich an der Fahndung. Polizeibeamte aus Gratwein orteten den beschriebenen Wagen schließlich auf der B67 in Richtung Peggau. Trotz Anhalteversuchen durch die Polizei setzte der Fahrer seine Fahrt fort und stoppte schließlich sein Fahrzeug kurz vor der Autobahnauffahrt Peggau/Deutschfeistritz auf einer Brücke.

Aggressive Reaktion auf Polizeikontrolle

Die Beamten konfrontierten den 52-jährigen Fahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit den Vorfällen, woraufhin der Mann aggressiv und uneinsichtig reagierte. Er verweigerte einen Alkoholtest, ballte die Fäuste, bewegte sich bedrohlich auf die Polizisten zu und beleidigte sie. Trotz wiederholter Aufforderungen, sein Verhalten zu stoppen, blieb der Mann aggressiv, woraufhin er von den Polizisten festgenommen wurde, wobei Pfefferspray eingesetzt wurde. Erst nachdem sich die Situation gegen 14 Uhr beruhigte, wurde die Festnahme aufgehoben.

Anzeigen wegen mehrerer Vergehen drohen

Der Fahrer erhielt ein Fahrverbot, da er keinen Führerschein besitzt, der ihm bereits in der Vergangenheit aufgrund von Alkoholfahrten entzogen wurde. Er wird wegen verschiedener Verstöße zur Anzeige gebracht.