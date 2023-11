Sohn (3) und Vater verletzt: Auto wurde in Gegenverkehr geschleudert

Veröffentlicht am 18. November 2023, 21:05 / ©5 Minuten

Der 22-jährige Villacher war am heutigen Samstag, dem 18. November, nachmittags, mit seinem Auto im Villacher Stadtgebiet nach links in die Triglavstraße abgebogen. „Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 50 Jahre alten Lenkers aus Villach. Dessen PKW wurde durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr geschleudert“, berichtet die Polizei.

Unbestimmten Grades verletzt

Bei dem Unfall wurden der 50-Jährige und sein dreijähriger Sohn – er saß gesichert im Kindersitz – unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte die beiden in das LKH Villach.