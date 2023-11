So wird der Sonntag in Österreich

Veröffentlicht am 18. November 2023, 21:15 / ©5 Minuten

In inneralpinen Tälern besteht möglicherweise zeitweise das Risiko von gefrierendem Regen, bevor die mildere Luft sich durchsetzt. Im Verlauf des Vormittags wird der Regen deutlich nachlassen, und es sind lediglich einige Schauer zu erwarten, während sich die Wolkendecke allmählich zu lockern beginnt. Der Wind wird mäßig bis zeitweise lebhaft sein, anfangs aus südlichen Richtungen wehend, jedoch wird sich im Laufe des Nachmittags Westwind durchsetzen. Im südlichen Teil Österreichs wird der Wind eher schwach bleiben. Die Temperaturen am Nachmittag dürften zwischen 6 und 14 Grad liegen, so die Meteorologen der Geosphere Austria.