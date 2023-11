Freundlicher Nachmittag nach trübem Sonntagmorgen

Der Sonntag verspricht einen wechselhaften Start mit trübem und unbeständigem Wetter am Vormittag, insbesondere in der Obersteiermark. Regen und Schnee sind dort keine Seltenheit, wobei die Schneefallgrenze auf über 2000 Metern ansteigt. In den Morgenstunden besteht lokal die Gefahr von Glätte durch gefrierenden Regen. Allerdings zeichnet sich für den Nachmittag eine positive Wetteränderung ab: Es wird erwartet, dass sich allgemein freundliches und trockenes Wetter durchsetzt. Im Südosten könnten nur vereinzelt kurze Schauer auftreten, wobei sich hier gegen Mittag bereits auflockert. Der Wind wird schwach bis mäßig aus westlicher Richtung wehen. Die Temperaturen sollen tagsüber auf angenehme 6 bis 9 Grad steigen, so die Geosphere Austria.