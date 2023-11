Über 1.000 Teilnehmer bei Palästina-Demo in Graz

Veröffentlicht am 18. November 2023, 22:35 / ©Walter Katz

Gegen 16 Uhr fanden sich die ersten Teilnehmer zur ersten angezeigten Versammlung am Grazer Freiheitsplatz ein, um für einen Waffenstillstand und gerechten Frieden im Nahen Osten zu demonstrieren. Bereits nach rund einer Stunde war diese Zusammenkunft von rund 40 bis 50 Personen ohne Zwischenfälle wieder beendet.

Teilnehmerzahl stieg an

Ab 17.15 Uhr versammelten sich in der Folge anfangs etwa 500 Teilnehmer zu einer pro-palästinensischen Versammlung am Grazer Hauptbahnhof. Während des angezeigten und geplanten Marsches über die Annenstraße – den Südtiroler Platz – die Murgasse – den Hauptplatz und die Sporgasse stieg die Teilnehmeranzahl an.

Polizei im Einsatz

Es kam zu anlassbedingten Verkehrssperren entlang der Marschroute sowie einer temporären Einstellung des öffentlichen Verkehrs. Die Polizei stand mit demensprechenden Kräften im Einsatz.

1.200 Demonstranten

Geschätzt 1.200 Personen nahmen schließlich an der Abschlusskundgebung am Karmeliterplatz teil. Dort wurde die Versammlung kurz vor 20.30 Uhr offiziell beendet. Während der abgehaltenen Versammlungen kam es zu keinerlei sicherheitspolizeilichen Zwischenfällen. Die polizeiliche Nachsicherung dauert noch an.