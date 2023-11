Kinder schrien: Mutter sprang in rollendes Auto – Sturz in Fluss

Veröffentlicht am 19. November 2023, 06:25 / ©Feuerwehr Althofen

Die Mutter ist aus unbekannter Ursache mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge in die Gurk. Mit im Auto: Ihren beiden Töchter, neun und zehn Jahre alt.

Mutter stieg aus, Auto begann zu rollen

Sonntagnacht veröffentlichte die Polizei genauere Details zum Unfallhergang. Wie sich herausstellte, war die 46-jährige St. Veiterin bei einem Bauernhof kurz ausgestiegen, um dort Lebensmittel zu kaufen. Sie ließ den Motor laufen und legte den Leerlauf ein, wie sie gegenüber der Polizei ausführte. Plötzlich hörte sie die Schreie ihrer beiden Kinder – das Auto begann zu rollen. Geistesgegenwärtig stieg sie schnell in das rollende Auto ein, anhalten konnte sie es allerdings nicht mehr und das Auto rollte schließlich über eine 20 Meter lange Böschung in die Gurk.

Unterkühlt aus Auto gerettet

Das Auto wurde im Fluss samt den drei Insassen etwa 30 Meter abgetrieben. Noch selbstständig, mit ihrem Telefon konnte die Mutter den Notruf absetzen, berichtet die Feuerwehr Althofen. Die Einsatzkräfte konnten die Familie aus dem Auto befreien. „Alle drei wurden etwas unterkühlt und leicht verletzt in das Krankenhaus Friesach gebracht. Am PKW entstand schwerer Sachschaden“, so die Polizei.

©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2023 um 06:28 Uhr aktualisiert