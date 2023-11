Schon 500 Kilo CO2 eingespart: AMS St. Veit ist elektrisch unterwegs

Am Foto: Manfred Rader (Projektinitiator und Nachhaltigkeitsbeauftragter des AMS St. Veit/Glan) und Günter Krassnig (Leiter des AMS St. Veit/Glan) (von links).

Veröffentlicht am 19. November 2023, 07:02 / ©AMS / KK

Sechs E-Autos stehen im Rahmen des städtischen Projektes „St. Veiter Stadtmobil“ sowohl Privatpersonen als auch Firmenkunden in unterschiedlichen Mietvarianten zur Verfügung. Seit dem vergangenen Jahr nutzt das AMS St. Veit dieses Angebot intensiv für Betriebs- und Schulbesuche im ganzen Bezirk und konnte so schon über 500 Kilogramm CO2-Emissionen vermeiden.

„Bis 2022 größtenteils mit fossil betriebenen Autos“

„Unsere Mitarbeiter legen einige Kilometer zurück, um Schulen und Unternehmen im Arbeitsmarktbezirk St. Veit zu besuchen. Bis ins Jahr 2022 erfolgte dies größtenteils mit fossil betriebenen Autos“, schildert AMS-Regionalstellenleiter Günter Krassnig. Ein weiterer Pluspunkt der Kooperation sei die räumliche Nähe der beiden Standorte, die nur zwei Gehminuten voneinander entfernt sind.

„Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen“

Das Arbeitsmarktservice Kärnten orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und dokumentiert seinen Beitrag zur Zielerreichung seit dem Jahr 2021 in Form eines jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsberichtes. „Zu unseren Leistungen und Förderungen im Bereich der Armutsvermeidung, Bildung, Berufsinformation und Gleichstellung benachteiligter Personengruppen kommen nun auch noch Maßnahmen und Projekte, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen“, sagt Manfred Rader, Projektinitiator und Nachhaltigkeitsbeauftragter des AMS St. Veit an der Glan.