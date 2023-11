Die Südsteiermark wurde wieder zum Hotspot der Robotik

„Die Herausforderungen für die Nachhaltigkeit können wir nicht allein als Unternehmen, sondern nur gemeinsam als Gesellschaft meistern.“ So eröffnete Patricia Neumann, CEO Siemens AG Österreich, die diesjährigen European Robotics and Automation Talks. Roboter- und Automatisierungstechnik-Technologien würden die Industrie unterstützen, sich nachhaltig aufzustellen – darin sind sich sämtliche Experten einig. Daher sei es wichtig, hier international vorne mit dabei zu sein.

130 Teilnehmer nahmen teil

Aus diesem Grund luden AT Styria und GMAR kürzlich zum zweiten Mal renommierte Experten aus dem In- und Ausland zum Wissens- und Gedankenaustausch ins Schloss Seggau ein. Über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs Nationen nahmen an dieser Konferenz teil, an der namhafte Betriebe der Automatisierungsbranche sowie Vertreter von 23 Forschungseinrichtungen und Hochschulen über die neuesten Innovationen aus der Roboter- und Automatisierungstechnik für eine nachhaltige Industrie debattierten. Die Themen waren dabei so vielseitig und reichhaltig wie die wirtschaftlichen Forschungsbereiche selbst. „Fachkongresse wie der ERAT sind die perfekte Möglichkeit, Wissenschaft und Wirtschaft einfach und schnell zu vernetzen. Durch Kooperationen entstehen am Standort Steiermark wieder neue Innovationen und Technologietransfer. Das ist für unseren Industriestandort essenziell, um weiterhin erfolgreich am globalen Markt zu sein“, so Helmut Röck, Geschäftsführer der Plattform Automatisierungstechnik.

Künstliche Intelligenz und Co.

Diskutiert und referiert wurde über Technologien, die nachhaltige Innovationen fördern, sowie über Geschäftschancen, die aus ESG (Environmental, Social, Governance) resultieren. Weiters auf der Agenda waren Innovationen und Fortschritte im Bereich der Antriebssysteme, EIT-´Fertigung (Teil des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie) sowie Eigentum von Maschinendaten und Künstliche Intelligenz (KI). Bei zahlreichen Gelegenheiten konnten die Teilnehmer mögliche Kooperationen ausloten. Die Live-Vorführung des Mars Rover, eine Präsentation der Robocup-WM-Teams der HTL Zeltweg und der BULME Gösting sowie das anschließende Networking-Event rundeten das Programm ab.

