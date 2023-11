HSG Holding Graz steht vor schwerer Aufgabe

Das wird nicht leicht! Auswärts trifft die HSG Holding Graz auf den Tabellennachbarn aus Niederösterreich, der vor der Länderspiel- und Cup-Pause zuhause einen 26:20-Erfolg über die HSG Xentis Bärnbach/Köflach feierte. Im Sommer verstärkte sich das Team von Trainer Spyros Balomenos abermals mit ehemaligen österreichischen Nationalteamspielern. Im Tor verpflichtete man Thomas Bauer und im Aufbau holte man Romas Kiveliaviciius nach Vöslau.

„Erwarte mir am Sonntag ein hartes Spiel“

Die Grazer Handballer erwartet ein Team voller Erfahrung, weiß auch HSG-Kapitän Ramon Raschid, dessen Einsatz am Sonntag aufgrund einer Sehnenverletzung fraglich ist: „Die Vöslauer geben über 60 Minuten Vollgas und kämpfen bis zur letzten Sekunde. Mit den Neuverpflichtungen hat sich das Team klar verstärkt. Ich erwarte mir am Sonntag ein hartes Spiel, bei dem wir voll da sein müssen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können.“

„Jeder hat gekämpft“

Nach dem Cup-Erfolg über die HSG Xentis Bärnbach/Köflach in der zweiten Runde des ÖHB-Cups am vergangenen Samstag, will die HSG Holding Graz die positive Energie trotz Verletzungssorgen mit in den Re-Start der HLA Meisterliga nehmen: „Die Stimmung im Team stimmt. Die Mannschaft hat letzte Woche gezeigt, dass sie auch in Drucksituationen liefern kann. Jeder hat gekämpft, diese Energie wollen wir in die Partie gegen Vöslau unbedingt mitnehmen.“, so HSG Holding Graz Trainer Rene Kramer. Neben dem fraglichen Einsatz von Ramon Raschid, wird man auch weiterhin auf Kreisläufer Lukas Schweighofer verzichten müssen. Für alle Fans, die den Sonntagabend gemütlich am Sofa ausklingen lassen möchten, wird das Spiel live auf ORF Sport+, sowie im Livestream der ORFThek übertragen.