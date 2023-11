Eventstage Klagenfurt-Eröffnung: Leute standen Schlange

Die Location am Gerberweg gibt es schon seit Jahrzehnten. Erst war es die Funfactory und dann das Bollwerk – aber das ist nun Geschichte. Unter der neuen Flagge „Eventstage Klagenfurt – powered by Gig“ bringen das GIG-Erfolgsduo Rene Schoahs und Christian Aigner, gemeinsam mit den Partnern aus Krems, Luka und Benjamin Aigner, frischen Wind in den Veranstaltungsort – 5 Minuten berichtete damals exklusiv.

Großer Andrang bei Eröffnung

Und am gestrigen Samstag, dem 18. November, durften sich die Klagenfurter einen ersten Blick in die „Eventstage Klagenfurt“ erhaschen und bei der Eröffnung so richtig feiern. Die Leute standen Schlange vor der Location, teilweise reichte die Kolonne bis hin zur Straße. Alle waren gespannt auf den neuen Party-Hotspot in Klagenfurt.

Lokalaugenschein