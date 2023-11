Kabeltrommel löste Brand in Geräteschuppen aus

Veröffentlicht am 19. November 2023, 13:11 / ©BF Klagenfurt

Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Haidach wurden am Samstagabend, dem 18. November, zu einem beginnenden Brand in einem Holz-Geräteschuppen alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und es stellte sich heraus, dass eine unter Last stehende Kabeltrommel der Auslöser war.

Kabeltrommel soll vollständig ausgerollt werden

Bezugnehmend auf den Vorfall vom Samstagabend weist die Klagenfurter Berufsfeuerwehr auf die Gefahr einer Überhitzung bei einer Kabeltrommel hin: „Es ist deshalb immer darauf zu achten, dass Kabeltrommeln, an denen sich Verbraucher befinden, vollständig ausgerollt werden, um eine Überhitzung durch Spuleneffekt zu vermeiden.“