An Leukämie erkrankt: Krampusverein startet Spendenaktion für Dominik

„Nadia und David sind seit mehr als zehn Jahren Mitglieder des Vereins und aktiv mit ihren Söhnen Leon und Dominik in jeder Saison mit dabei“, erzählt Christian Gedermann, Obmann der Sauzipf Teifl Zeltschach. Es war ein Schock, sowohl für die Familie als auch die Vereinsmitglieder, als bei dem kleinen Dominik plötzlich Leukämie diagnostiziert wurde. Gemeinsam wollen sie den Burschen nun beim Kampf gegen die Krankheit unterstützen und ihm einen Wunsch erfüllen. Dafür benötigt der Verein aber eure Hilfe.

Spendenaktion ins Leben gerufen

„Fotografin Niki Zechner aus Oberwölz unterstützt uns dabei und stellt uns ihre Fotobox zur Verfügung“, erläutert Gedermann. Diese wird bei sämtlichen Events des Vereins aufgestellt werden – unter anderem am 10. Dezember am Christkindlmarkt in Zeltschach und an den Adventtagen am 16. und 17. Dezember am Burgbaugelände in Friesach im Bezirk St. Veit an der Glan. „Die Leute können vor Ort Fotos als Erinnerung gegen eine Geldspende mit nach Hause nehmen oder einfach nur spenden“, so der Obmann. Das Geld kommt dann der Familie zugute. „Wir freuen uns, über jeden, der vorbeikommt!“