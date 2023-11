„Einmal geht es dann nicht mehr“: Melissa packt im Radio-Interview aus

Ihre Fans kennen sie immer mit einem Lächeln im Gesicht. Doch auch Schlagerstar Melissa Naschenweng hat mit Problemen zu kämpfen. Stress und Hass im Netz sind Faktor, die einem noch mehr belasten können. Noch mehr ist es daher wichtig, auf die psychische Gesundheit zu achten. Genau dieses Thema stand diese Woche beim Ö3-„Mental Health Festival“ im Vordergrund.

Wenn es einem psychisch schlecht geht, …

Im Zuge dessen wurde die Kärntnerin heute ans Mikrofon geholt. „Wenn es einem psychisch schlecht geht, dann ist man so unrund. Das ist wie im Hamsterrad, indem man nicht aufhört zu laufen“, empfindet sie nach. Melissa kennt solche Situationen gut: „Einmal, da fuhr ich bei Rot über die Ampel. Ich konnte einfach nicht stehen bleiben. Ich dachte mir nur, ich muss schnell weiter. So gestresst war ich.“

„Mental Health sollte öfters angesprochen werden“

Für Melissa ist klar, dass es vielen so geht. Genau aus diesem Grund packt sie im Interview mit Ö3 auch aus. „Mental Health ist etwas, das viel öfters angesprochen werden sollte. Es ist nichts, das peinlich ist. Ich muss so oft funktionieren und es gibt so viele andere Menschen, die auch tagtäglich funktionieren müssen und sich immer einreden, es geht schon noch, aber einmal geht es dann nicht mehr. Vielleicht kann ich andere motiviere, indem ich sage, mir ging es nicht immer gut, aber auch ich habe es überstanden“, so die Kärntnerin. Das ganze Interview kannst du hier anhören.

