Tierische Begleiter warten im Tierheim Villach auf dich

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Zuhause für Hako gesucht

Infos zu Hako Mischling

männlich

braun

ca. 14 Jahre alt

Hako wartet im Tierheim geduldig auf ein neues Zuhause. Der Vierbeiner sehnt sich nach einem ruhigen Plätzchen, in dem er seinen Lebensabend in Geborgenheit verbringen kann. Besonders gern verweilt er im Garten, wo er die Sonne auf seinem Fell genießt und gemächlich seine Runden dreht. Sein ruhiges Gemüt und seine treue Natur machen ihn zu einem idealen Begleiter für entspannte Spaziergänge und gemütliche Nachmittage. Allerdings sollte Hakos zukünftiges Zuhause keine anderen Kleintiere haben, da er einen leichten Jagdinstinkt besitzt.

©Tierheim Villach Hako sehnt sich nach einem ruhigen Plätzchen.

Katzenmensch mit viel Einfühlungsvermögen gesucht

Infos zu Milly Europäische Hauskatze

weiblich

kastriert

ca. 3 bis 4 Jahre

Die zurückhaltende Katze Milly sehnt sich im Tierheim nach einem liebevollen Zuhause mit Freigang. Obwohl ihre Katzenwelpen bereits ein neues Heim gefunden haben, wartet Milly immer noch auf ihre Chance. Sie versteht sich gut mit anderen Katzen und sucht gern ihre Gesellschaft. Doch wenn es um Menschen geht, geht sie lieber auf Distanz und meidet den direkten Kontakt. Milly braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen und ihre schüchterne Natur zu überwinden. Ein ruhiges Zuhause mit geduldigen Besitzern, die ihr die Zeit geben, wäre ideal.

©Tierheim Villach Milly braucht etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Lilly sucht Plätzchen zum Leben

Infos zu Lilly weiblich

kastriert

braun-getigert und weiß

geb.: 2020

Lilly ist eine bezaubernde Samtpfote und sehnt sich nach einem behüteten Zuhause, in dem sie ihre natürliche Neugier und ihr verspieltes Wesen ausleben kann. Sie liebt es, draußen in der freien Natur zu sein, wo sie die Welt erkunden und nach Herzenslust herumtollen kann. Dabei versteht sie sich prächtig mit ihren Artgenossen und findet in ihren Spielgefährten immer neue Freunde. Anfänglich mag Lilly schüchtern gegenüber Fremden erscheinen, doch mit etwas Geduld und Zeit öffnet sie sich langsam. Sobald sie Vertrauen gefasst hat, wird sie zu einer liebevollen und verschmusten Gefährtin. Sie spielt begeistert mit allem, was sie findet, und bringt sicherlich eine Menge Freude und Leben in Ihr Zuhause.

©Tierheim Villach Lilly ist eine liebevolle und verschmuste Katze.

Kennst du mich?

Dieser rot-getigerte Kater (kastriert) wurde am 16. November 2023 im Bonholzweg in der Gemeinde Weißenstein aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach. Er streunte schon etwas länger in Bonholzweg herum.

©Tierheim Villach Dieser Kater sucht seine Besitzer.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.