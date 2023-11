Bittere Niederlage für KAC Floorball Damen

Veröffentlicht am 19. November 2023, 19:22 / ©KAC Floorball

Auch auswärts gegen die FBC Dragons in Wien mussten die KAC Floorball Damen weiterhin auf einige Stammspielerinnen verzichten. Darum war es nicht verwunderlich, dass die Gegner bereits im ersten Drittel 1:0 in Führung gingen. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Wienerinnen das Tempo weiter und erzielten so den 2:0-Treffer.

0:3-Niederlage

„Wir versuchten weiterhin alles, um das Ergebnis zu verschönern, jedoch brachen unsere Strafen am Ende das Genick und es war nicht mehr genug Zeit übrig, um das Spiel noch einmal zu drehen. Die Auswärtsniederlage mit drei Gegentreffern war verdient“, fassten es die Klagenfurterinnen zusammen. Dennoch wollen sie den „Dämpfer“ bald wegstecken und das nächste Spiel am 2. Dezember soll den nächsten Heimsieg bringen.