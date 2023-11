Einsatz: Kleinkind alleine in verqualmter Wohnung eingesperrt

Veröffentlicht am 19. November 2023, 20:59 / ©Feuerwehr Wernberg

Die Freiwillige Feuerwehr Wernberg und Beamte der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee wurden am Samstag zum Einsatz alarmiert. „Ein Kleinkind hatte sich versehentlich in der elterlichen Wohnung eingesperrt und das Essen stand auf dem eingeschalteten Herd“, schildern die Florianis.

Schlimmeres verhindert

Erste Öffnungsversuche der anwesenden Nachbarn wurden schließlich durch die Feuerwehr unterstützt und waren glücklicherweise schon nach kurzer Zeit erfolgreich! „Die Wohnung war schon leicht verraucht. Das Kind konnte aber unversehrt in der Wohnung aufgefunden werden„, geben die Feuerwehrleute Entwarnung. Anschließend wurde die beschädigte Eingangstür von der Feuerwehr provisorisch wieder instandgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2023 um 21:06 Uhr aktualisiert