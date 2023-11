Wetteraussichten für Österreich: Das bringt der Montag

Weiter westlich und südlich des Landes erstrahlt zunächst häufig die Sonne, obwohl es lokal inneralpin und im Süden zu leichtem Nebel kommen kann. Am Nachmittag ist von Südwesten her eine allmähliche Zunahme von hoch und mittelhoch liegenden Wolkenfeldern zu erwarten. Der Wind wird im Norden und Osten mäßig bis lebhaft wehen, und in exponierten Gebieten kann er sogar kräftig aus westlicher Richtung blasen. Andererseits wird in anderen Regionen eher mit schwachem Wind gerechnet. Die Temperaturen variieren zum Tagesbeginn je nach Windstärke zwischen Minus 2 und Plus 10 Grad Celsius. Die Tageshöchstwerte bewegen sich im Bereich von 8 bis 14 Grad Celsius, so die Meteorologen der Geosphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2023 um 21:48 Uhr aktualisiert