Sonniger Start in die Woche für die Kärntner

Veröffentlicht am 19. November 2023, 21:45 / ©grossglockner.at / Anja Lindner

Der bevorstehende Montag verspricht im Großteil Kärntens nach dem morgendlichen Auflösen lokaler Nebelfelder einen überaus sonnigen Start. Lediglich im Klagenfurter Becken könnten sich Hochnebelfelder länger halten, während sich die übrigen Regionen auf strahlenden Sonnenschein freuen dürfen. Im Verlauf des Nachmittags ziehen jedoch Wolkenfelder von Westen heran, wobei weiterhin trockene Bedingungen erwartet werden. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen Minus 2 und 2 Grad, steigen aber im Laufe des Tages auf 6 bis 10 Grad an, so die Geosphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2023 um 21:47 Uhr aktualisiert