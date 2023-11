Bildungschancen: Kostenlose Lernhilfe für benachteiligte Kinder

Veröffentlicht am 20. November 2023, 08:29 / ©Lucas Kundigraber

Insbesondere die Bildungsgerechtigkeit steht im Mittelpunkt dieser Feierlichkeit, und das Rote Kreuz engagiert sich mit verschiedenen Angeboten aktiv, um Kindern eine faire Chance beim Lernen zu ermöglichen.

Lernangebote zur Unterstützung

Für viele Kinder ist es eine Herausforderung, wenn sie weder Unterstützung der Eltern noch finanzielle Mittel für Nachhilfe zur Verfügung haben. Dies kann dazu führen, dass sie Gefahr laufen, ihre schulische Laufbahn vorzeitig zu beenden. Hier setzt das Rote Kreuz mit seinen Lernangeboten an, um bedürftige Kinder dabei zu unterstützen, einen erfolgreichen Schulabschluss zu erreichen. Andreas Jaklitsch, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Steiermark, betont: „Es ist unsere Verantwortung als Erwachsene, Kindern eine vielversprechende Zukunft zu bieten. Bildung ist entscheidend für die gesellschaftliche Teilhabe und die eigenständige Lebensgestaltung.“

Kostenfreie Möglichkeiten

Das Rote Kreuz Steiermark bietet vielfältige kostenfreie Angebote an, um Kinder bedarfsgerecht beim Lernen zu unterstützen. In den beiden Lernhäusern in Graz erhalten Kinder, die außerschulischen Förderbedarf benötigen und aus finanziell benachteiligten Familien stammen, kostenlose Lernhilfe und psychosoziale Betreuung. Die steiermarkweiten LernTreffen bieten Unterstützung bei Hausaufgaben sowie Vorbereitungen auf Schularbeiten und Tests. Das Projekt DigiDaZ fördert online Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Darüber hinaus unterstützen Lesepat:innen des Roten Kreuzes spielerisch die Verbesserung der Lesekompetenz bei Kindern.