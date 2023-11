Klima versus Sport: ÖSV-Star droht Klima-Aktivist in Team

Veröffentlicht am 20. November 2023, 11:35 / ©pixabay

ÖSV-Star Fabio Gstrein wurde dabei als Opfer in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt, als die Aktivisten das Rennen unterbrachen. Die Polizei musste die Klimaaktivisten von der Piste abzuführen.

Große Verärgerung

Unter den Athleten war Henrik Kristoffersen, der von der Unterbrechung und dem daraus resultierenden Zeitverlust nicht begeistert war. Insbesondere war er verärgert darüber, dass sein Teamkollege zu diesem Zeitpunkt gerade am Start stand. Das heizte die Stimmung bei Henrik zusätzlich heizte an.

Streitigkeiten und Diskussionen

Internen Streitigkeiten und Diskussionen rund um Umweltthemen im österreichischen Skiverband (ÖSV) machen zur Zeit ebenfalls die Runde. Der ÖSV-Abfahrer Julian Schütter, ein Klimaaktivist, hatte in der Vergangenheit für interne Kontroversen gesorgt. Schütter verlagerte seinen Wohnsitz von Schladming nach Innsbruck, um seine Bemühungen zur Eindämmung der Klimaerwärmung zu intensivieren. Laut heute.at betrafen vorherige Auseinandersetzungen innerhalb des Teams Schütters Mission, seine Kollegen von einem reduzierten Fleischkonsum zu überzeugen. Das führte zu Spannungen innerhalb der Mannschaft, wobei ein ÖSV-Abfahrer sogar drohte, Schütter im Falle einer weiteren Einmischung zu schlagen. „Wenn mir der Schütter noch einmal meinen Fleischkonsum madigmachen sollte, werde ich ihm eine reinhauen“, so der ÖSV-Abfahrer zu seinem Trainer.

Mehr Klimaschutz, weniger Sport

ÖSV-Trainer Sepp Brunner hat Julian bis jetzt immer verteidigt, weil er das Potential zum Star in ihn gesehen hat. Jedoch zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Danach vernachlässigte Schütter vorübergehend den Sport, um sich verstärkt auf die Klimabewegung zu konzentrieren. „Anstatt eine seriöse Reha zu machen, hat er das Thema Klimaschutz in meinen Augen zu stark forciert“, so Brunner gegenüber heute.at.