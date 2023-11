Bäckerei und Café in Markt Hartmannsdorf meldet Insolvenz an

Die Passiva belaufen sich auf etwa EUR 2,37 Millionen, was Auswirkungen auf 14 Dienstnehmer und 38 Gläubiger hat.

14 Mitarbeiter beschäftigt

Das nicht protokollierte Einzelunternehmen, geführt von Dominik Szutiak, beantragte beim Landesgericht für ZRS Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung. Die Insolvenz und die Beantragung des Verfahrens stehen unmittelbar bevor. Unternehmensdaten zeigen, dass die Produktionsstätte in Markt Hartmannsdorf in der Hauptstraße 430 liegt und zwei Filialen betreibt, eine in Markt Hartmannsdorf und eine in Ilz. Zusätzlich zu Verkaufsstellen betreibt das Unternehmen auch Caféhäuser und bietet Frühstücksbuffets auf dem elterlichen Hof an. Aktuell sind 14 Mitarbeiter, bestehend aus einem Angestellten und 13 Arbeitern, beschäftigt.

Vermögen von 983.000 Euro

Laut dem AKV wird das Vermögen des Unternehmens wurde auf etwa 983.000 Euro geschätzt, wobei die Betriebsliegenschaft und die Betriebsausstattung die wesentlichen Aktivposten darstellen. Nach Bereinigung durch Sonderrechte beträgt der Wert der freien Aktiva ungefähr 151.000 Euro Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 2.371.000 Euro, wovon hauptsächlich Bankverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten bestehen.