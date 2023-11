Polizeidiensthündin „Oana“ erschnüffelte Verletzten

Wie berichtet, ist es am Freitagabend zu einem extremen Fall von Gewalt in einem Klagenfurter Gasthaus gekommen. Ein 43-jähriger Mann hat dabei auf einen 33-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Stanleymesser verletzt. Er erlitt mehrere Schnittverletzungen. „Doch als die Rettung an der Einsatzörtlichkeit eintraf, flüchtete er in unbekannte Richtung“, erklären die Beamten verdutzt. Da aufgrund der schweren Verletzungen eine Gefährdung des 33-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Dabei kam erstmals auch die holländische Schäferhündin „OANA“ zum Einsatz.

Oana ist die erste Personenspürhündin der Kärntner Polizei.

Oana erschnüffelte Verletzten

„Erst vor einem Monat schloss sie gemeinsam mit ihrer Polizeidiensthundeführerin Christina die Abschlussprüfung erfolgreich ab“, erklären die Polizisten. Dank ihres hervorragenden Geruchssinns gelang es ihr innerhalb kürzester Zeit, die Fährte des verletzten Mannes aufnehmen und ihn zu finden. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Hier mit mit Polizeidiensthundeführerin Christina.

