Krampusse sorgten für Besucherrekord bei Events am Wasenboden

Veröffentlicht am 20. November 2023, 12:53

Organisiert von den Manhattan Teifln unter der bewährten Leitung von Katharinna Hausmann, konnte ein neuer Besucherrekord bei der fünften Kramusnight und dem zweiten Familienkrampusnachmittag verzeichnet werden. Die Krampusgruppe Möltschach begeisterte mit ihren selbstgemachten Masken Jung und Alt. Ebenso eindrucksvoll präsentierten sich die nordische Brut aus Klagenfurt/Viktring, Spirit of the Devils, Arnoldsteiner Ruinenteufel und Lukas Sommeregger von den Ruinenenteufeln, der das Publikum mit einer atemberaubenden Feuershow faszinierte.

Ehrenamtliche Helfer und ein ganz besonderer Besucher

Der Veranstaltungstag wurde durch die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer möglich, darunter auch die SPÖ-Stadtteilorganisation Manhattan, die Firma Danys Sound and Light und der Kiosk am Wasenboden. Die Atmosphäre wurde zusätzlich durch die vielen Ehrengäste aufgewertet, darunter Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) und Gemeinderat Christopher Slug-Lindner (SPÖ), der auch als Moderator und Sprecher fungierte. Ein Höhepunkt des Abends war der Besuch des Nikolaus persönlich. Dieser überraschte die anwesenden Kinder und überreichte jedem ein kleines Geschenk in Form eines Nikolaussackerls.