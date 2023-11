Feuerdrama bei Perchtenlauf: Krampus stand plötzlich in Flammen

Rosental an der Kainach

Insgesamt nahmen an der Veranstaltung 22 Gruppen mit mehr als 400 Krampussen, Nikolos und Engeln teil. Auf der sehr gut gesicherten Laufroute sorgten die Perchten bei unzähligen Besuchern für Begeisterung. Auch die freiwillige Feuerwehr Rosental war mit Feuerlöschern vor Ort und überwachte die Show. Doch nicht nur die Masken der Läufer, sondern auch zwei Unfälle versetzten so manchen Besucher kurzzeitig in Angst und Schrecken.

Zwei Männer verletzt

Gleich zu Beginn der Show ging das Kostüm eines Feuerspuckers in Flammen auf. Sofort eilte die freiwillige Feuerwehr Rosental mit Feuerlöschern zur Hilfe, um das brennende Fell zu löschen. Dank dem schnellen Eingreifen, konnten schlimmere Verletzungen vermieden werden. Der Mann erlitt leichte Brandwunden. Im Laufe der Show kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Aus bislang unbekannter Ursache bohrten sich die Hörner eines Krampusses in die Oberschenkel eines anderen. Die verletzten Männer wurden vom Roten Kreuz und der freiwilligen Feuerwehr versorgt.

