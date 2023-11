Diebeszug geht weiter: Pärchen klaut nach Wolfsberg in Klagenfurt

Ein bisher unbekanntes Pärchen, nach derzeitiger Sachlage dasselbe wie in Wolfsberg, stahl am heutigen Tag gegen 13.50 Uhr in einer Drogerie in Klagenfurt mehrere hochpreisige Parfumflaschen. Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro. Das junge Pärchen wurde in Wolfsberg von einer Überwachungskamera aufgenommen, die Daten werden der Polizei noch übermittelt.