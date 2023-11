Neu „verpackt“: Wird Fast-Food künftig auf Tellern serviert?

Jeder kennt es, jeder hat es: Müll. Müllberge häufen sich nicht nur in privaten Haushalten, sondern auch in den Restaurants und Kaffees. Viele Lebensmittel werden oft in diversen Tüten, Papier oder Plastik verpackt. Nun sollen die bisherigen Verordnungen verschärft werden. Im EU-Parlament wird in den kommenden Wochen über eine Erneuerung der Verpackungsverordnung abgestimmt.

Müllberge sollen so vermieden werden

In Fast-Food Lokalen sollen unter anderem Burger auf Tellern und Getränke aus wieder verwendbaren Bechern serviert werden. Auch in Hotels soll es Änderungen geben: Kleine Verpackungen für Seife, Shampoo und Co. sollen laut der Novellierung verschwinden. In Kaffeehäusern könnte es wieder „zurück zum Ursprung“ gehen. Salz, Pfeffer, Zucker etc. sollen wieder in Form eines Streuers auftreten. Unmengen an Verpackungsmaterial könnten somit eingespart werden.

Konzerne sind dagegen

Doch bereit vor der Abstimmung sorgt die mögliche Veränderung für Diskussionsstoff. Wie „Heute“ berichtet kommt der Widerstand vor allem von der Papierindustrie, den Verpackungsherstellern und von Fast-Food-Ketten, denn ein Großteil der verwendeten Verpackungen sei bereits recyclebar und umweltfreundlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2023 um 21:05 Uhr aktualisiert