Tipps für den Black Friday: So wirst du nicht zum Opfer der Angebote

Nicht drängen lassen, das müssen keine Schnäppchen sein! Vorsicht, auch Kriminelle nutzen den Black Friday, um mit betrügerischen Fake-Shop-Angeboten Geld und Daten zu klauen.

Nicht immer ist alles Gold, was glänzt!

Am 24. November ist Black Friday und er kündigt sich schon jetzt mit Slogans wie „Bist du bereit, richtig zu sparen?“, „Der Ausverkauf des Jahres in Österreich“ oder „Schnapp dir die besten Angebote“ an. Doch nicht immer ist dabei alles Gold, was glänzt! Auch Händler wissen, dass sie mit vermeintlichen Schnäppchen viele Kunden ködern können.

Black Friday Countdown – Super Angebote oder Schwindel? Vorsicht, Händler-Tricks : Ob befristete Spezialangebote, Countdowns oder stark limitierte Angebote – das alles gehört zu den Tricks von Shops, damit ihr nicht lange überlegen und ein Produkt kaufen. Vorsicht, das muss kein Schnäppchen sein! Was der bisher niedrigste Preis in den letzten 30 Tagen war, müssen euch Händler aber immer verraten.

: Ob befristete Spezialangebote, Countdowns oder stark limitierte Angebote – das alles gehört zu den Tricks von Shops, damit ihr nicht lange überlegen und ein Produkt kaufen. Vorsicht, das muss kein Schnäppchen sein! Was der bisher niedrigste Preis in den letzten 30 Tagen war, müssen euch Händler aber immer verraten. Preise checken : Prüft auf Vergleichsplattformen wie geizhals.at oder idealo.at die Preisentwicklungen. So seht ihr, ob ihr bei den angeblich tollen Angeboten wirklich viel Geld spart!

: Prüft auf Vergleichsplattformen wie geizhals.at oder idealo.at die Preisentwicklungen. So seht ihr, ob ihr bei den angeblich tollen Angeboten wirklich viel Geld spart! Blick aufs Kleingedruckte : Die besten Aktionen bringen nichts, wenn es davon viele Ausnahmen gibt. Die Werbung am Black Friday verspricht zum Beispiel Rabatte bis zu „minus 90 Prozent“ und dann zeigt das Kleingedruckte, dass das nur für ganz wenige Produkte gilt. Oft könnt ihr auch nur bei älterer Ware sparen.

: Die besten Aktionen bringen nichts, wenn es davon viele Ausnahmen gibt. Die Werbung am Black Friday verspricht zum Beispiel Rabatte bis zu „minus 90 Prozent“ und dann zeigt das Kleingedruckte, dass das nur für ganz wenige Produkte gilt. Oft könnt ihr auch nur bei älterer Ware sparen. Zusatzkosten beachten : Hohe Versand- und Zusatzkosten können günstige Produkte verteuern. Das kann etwa bei sperriger Speditionsware oder Lieferungen aus dem EU-Ausland, bei denen Zollgebühren anfallen, möglich sein. Und wenn euch die Ware nicht gefällt, können auch selbst bezahlte Rücksendekosten teuer kommen. Informiert euch immer, wo der Händler seinen Sitz hat, und welche Kosten drohen. Blick ins Impressum und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werfen!

: Hohe Versand- und Zusatzkosten können günstige Produkte verteuern. Das kann etwa bei sperriger Speditionsware oder Lieferungen aus dem EU-Ausland, bei denen Zollgebühren anfallen, möglich sein. Und wenn euch die Ware nicht gefällt, können auch selbst bezahlte Rücksendekosten teuer kommen. Informiert euch immer, wo der Händler seinen Sitz hat, und welche Kosten drohen. Blick ins Impressum und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werfen! Was wo beim Rücktritt gilt : Bei Online-Käufen habt ihr grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware, Ausnahmen sind etwa rasch verderbliche Waren. Im Laden gilt das alles nicht, außer die Geschäfte räumen euch freiwillig ein Rücktritts- oder Umtauschrecht ein.

: Bei Online-Käufen habt ihr grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware, Ausnahmen sind etwa rasch verderbliche Waren. Im Laden gilt das alles nicht, außer die Geschäfte räumen euch freiwillig ein Rücktritts- oder Umtauschrecht ein. Vorsicht, Fake-Shop-Fallen: Den Black Friday nutzen auch Kriminelle, um mit betrügerischen Fake-Shop-Angeboten Geld und Daten von Konsument:innen zu stehlen. Seid vorsichtig, wenn ihr über Werbung, Postings oder Videos auf super Angebote stoßen. Checkt, was andere über einen Shop sagen, ob er unterschiedliche Zahlungsformen akzeptiert und ob er auffällig günstig ist. Überprüft unter www.fakeshop.at/shopcheck, ob ihr es mit einem betrügerischen Anbieter zu tun haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2023 um 20:40 Uhr aktualisiert