Am Dienstag erwartet uns Kuschelwetter in Österreich

Veröffentlicht am 20. November 2023, 22:15 / ©Thomas Kaiser

Zunächst regnet es vor allem im Süden und Südosten ein wenig, tagsüber treffen dann aber auch an der Alpennordseite und im Norden immer mehr Regen- und Schneeschauer ein. „Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1300 Meter Seehöhe. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 10 Grad“, so die Meteorologen der Geosphere Austria.