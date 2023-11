Kärntner Polizei appelliert: „Mach dich sichtbar bei Dunkelheit“

Die Kärntner Polizei appelliert daher an alle Fußgänger: „Mach dich sichtbar bei Dunkelheit!“ Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit sollte auf erhöhte Sichtbarkeit geachtet werden, wenn man zu Fuß oder am Rad im Straßenverkehr unterwegs ist. Helle Kleidung in Kombination mit Reflektorbändern oder eine handelsübliche Warnweste machen euch weithin sichtbar und helfen, (lebens-)gefährliche Situationen zu vermeiden, wissen die Beamten.

Lichtaktion für mehr Sichtbarkeit auf herbstlichen Straßen

An insgesamt 28 ÖAMTC-Standorten in Niederösterreich und dem Burgenland wurde diesbezüglich kürzlich auch die bewusstseinsbildende Aktion „Flugzettel statt Strafzettel“ umgesetzt. „Mit unserer Aktion möchten wir das Bewusstsein unter Autofahrer:innen über die Gefahren mangelnder Sichtbarkeit im Straßenverkehr schärfen. Insbesondere im Herbst und Winter ist eine gute Lichtanlage essenziell für die Verkehrssicherheit“, äußert sich Oberst Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei Burgenland, über die gemeinsame Aktion. Im Rahmen der zweistündigen Maßnahme wurden insgesamt 50 Kfz-Lenkende, die mit einer mangelhaften Lichtanlage unterwegs waren, von der Polizei angehalten. 52 Lampen wurden bei den Lichtaktionen im Burgenland getauscht

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2023 um 10:19 Uhr aktualisiert