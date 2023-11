Dichte Rauchwolke über Graz: Flammen lodern aus Wohnung

Veröffentlicht am 21. November 2023, 10:17 / ©Berufsfeuerwehr Graz

Augenzeugen berichteten von Flammen, die aus einer Wohnung in den oberen Stockwerken des Gebäudes schlugen. Die Grazer Berufsfeuerwehr traf kurz darauf am Brandort ein. Der Vorfall ereignete sich in der Augasse nahe des Pongratz-Moore-Stegs, wie Thomas Schmalleger von der Grazer Berufsfeuerwehr gegenüber dem „ORF“ bestätigte.

Massiver Wohnungsbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Passanten alarmierten die Feuerwehr, als sie Flammen aus einem Fenster der Wohnung sahen. Schmalleger bezeichnete den Vorfall gegenüber dem ORF Radio Steiermark als „massiven Wohnungsbrand“, der offenbar auch auf die darüber liegende Wohnung übergegriffen hat. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Informationen über mögliche Verletzte oder eingeschlossene Personen liegen noch nicht vor.

